Ціни на продукти злетять у всьому світі - МВФ попередив про ризики
Вартість зерна, кави та цукру різко зросла 2025 року на тлі несприятливих погодних умов і зростання попиту.
Світова економіка переживає період нестабільності, тож майбутні перспективи щодо зростання цін залишаються похмурими.
Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки, опублікованому на офіційному сайті організації.
Серед основних причин — загострення торговельних відносин між США і Китаєм, яке здатне призвести до нових експортних обмежень, а також підвищені ризики природних катаклізмів — посух і повеней — у ключових регіонах виробництва продовольства.
Від березня до серпня цього року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ знизився на 4,8%. Найбільше падіння зафіксовано в категорії зернових — на 11,1%, що пов’язано з високими прогнозами врожаю в США і Південній Америці. Рекордні збори в Бразилії та США також обвалили ціни на кукурудзу — на 11,9%.
Раніше в НБУ повідомили, що економіка України сповільнилася. Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни.