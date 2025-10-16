Ціни на продукти злетять у всьому світі - МВФ попередив про ризики

Продукти здорожчають / © Freepik

Світова економіка переживає період нестабільності, тож майбутні перспективи щодо зростання цін залишаються похмурими.

Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки, опублікованому на офіційному сайті організації.

Серед основних причин — загострення торговельних відносин між США і Китаєм, яке здатне призвести до нових експортних обмежень, а також підвищені ризики природних катаклізмів — посух і повеней — у ключових регіонах виробництва продовольства.

Від березня до серпня цього року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ знизився на 4,8%. Найбільше падіння зафіксовано в категорії зернових — на 11,1%, що пов’язано з високими прогнозами врожаю в США і Південній Америці. Рекордні збори в Бразилії та США також обвалили ціни на кукурудзу — на 11,9%.

Раніше в НБУ повідомили, що економіка України сповільнилася. Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни.