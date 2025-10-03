Ціни на продукти знизилися вперше від початку повномасштабної війни

Продукти в супермаркеті / © pixabay.com

У вересні цього року світові ціни на продовольчі товари знизилися майже на 20% від рекордного рівня березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила в п’ятницю Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO) ООН, передає Reuters.

Індекс цін на продовольство FAO, який піднявся до дворічного піку в липні, перш ніж стабілізуватися в серпні, минулого місяця був стриманий падінням індексу цін на цукор на 4,1%, який досяг найнижчого рівня від березня 2021 року.

Падіння цін на цукор відображало покращення прогнозів щодо вищого, ніж очікувалося, виробництва в Бразилії та сприятливі перспективи врожаю в Індії та Таїланді.

Індекс цін на молочні продукти агентства знизився на 2,6% у порівнянні з попереднім місяцем, що, своєю чергою, було зумовлено різким падінням цін на вершкове масло на тлі зростання перспектив виробництва в Океанії.

Орієнтовний показник зернових FAO знизився на 0,6% порівняно з серпнем, при цьому ціни на пшеницю падають третій місяць поспіль через великі врожаї та низький міжнародний попит.

Ціни на кукурудзу також знизилися, частково через тимчасове призупинення експортних мит в Аргентині.

Індекс цін на рис агентства також показав щомісячне падіння, оскільки скорочення замовлень покупців на Філіппінах та в Африці вплинуло на ситуацію.

Ціни на рослинну олію впали на 0,7%, оскільки зниження котирувань на пальмову та соєву олію компенсувало зростання цін на соняшникову та ріпакову олії.

Натомість, показник цін на м’ясо FAO зріс на 0,7% до нового рекордного рівня, оскільки котирування яловичини та баранини зросли.

Ціни на яловичину також досягли нового піку, що підтримано високим попитом у США на тлі обмеженої внутрішньої пропозиції.

В окремому звіті FAO збільшила свій прогноз світового виробництва зернових у 2025 році до 2,971 мільярда метричних тонн з 2,961 мільярда тонн, прогнозованих минулого місяця.

За останнім прогнозом, обсяг виробництва зріс на 3,8% порівняно з 2024 роком, що є найбільшим річним зростанням з 2013 року.

Перегляд у бік збільшення був пов’язаний з перспективами вищого виробництва пшениці, кукурудзи та рису.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували чергове зростання цін на продовольчі товари, вироблені в країні. За даними Держстату, у серпні 2025 року гуртові ціни піднялися в середньому майже на 20%, проте окремі категорії зросли значно швидше.