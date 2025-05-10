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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на продукти зростають: що вже наразі шокує українців

Найбільше за рік зросла вартість яєць — майже на 75%. Водночас здешевшали одяг та взуття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Продукти здорожчали

Продукти здорожчали / © Pixabay

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це йдеться в звіті Державної служби статистики України.

«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року порівняно з березнем 2025 року становила 0,7%, від початку року — 4,3%», — уточнили у відомстві.

В Україні за рік суттєво зросли ціни на базові продукти харчування — про це свідчать дані офіційної статистики.

Найбільше здорожчали:

  • яйця — на 74,6% у річному вимірі, хоча у квітні ціна трохи знизилася на 2,5% завдяки сезонним чинникам

  • овочі — зросли в ціні на 35,8%, за останній місяць — ще на 0,9%

  • соняшникова олія — здорожчала на 34,8% за рік і на 0,4% у квітні

За рік в Україні значно здорожчали також вершкове масло (на 30,1%), фрукти (на 25,3%) та хліб (на 21,8%).

Згідно з даними Держстату, одяг і взуття здешевшали: одяг здешевшав на 4,9%, а взуття — на 3,9% за рік.

Водночас послуги в інших сферах стали дорожчими:

  • охорона здоров’я здорожчала на 13,5% транспорт — на 6,9%

  • зв’язок — на 18,5%

Ціни на освіту зросли на 12,1%, а відпочинок здорожчав на 1,3%.

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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