Ціни на продукти зростають: що вже наразі шокує українців

Продукти здорожчали / © Pixabay

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У квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це йдеться в звіті Державної служби статистики України.

«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року порівняно з березнем 2025 року становила 0,7%, від початку року — 4,3%», — уточнили у відомстві.

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В Україні за рік суттєво зросли ціни на базові продукти харчування — про це свідчать дані офіційної статистики.

Найбільше здорожчали:

яйця — на 74,6% у річному вимірі, хоча у квітні ціна трохи знизилася на 2,5% завдяки сезонним чинникам

овочі — зросли в ціні на 35,8%, за останній місяць — ще на 0,9%

соняшникова олія — здорожчала на 34,8% за рік і на 0,4% у квітні

За рік в Україні значно здорожчали також вершкове масло (на 30,1%), фрукти (на 25,3%) та хліб (на 21,8%).

Згідно з даними Держстату, одяг і взуття здешевшали: одяг здешевшав на 4,9%, а взуття — на 3,9% за рік.

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Водночас послуги в інших сферах стали дорожчими:

охорона здоров’я здорожчала на 13,5% транспорт — на 6,9%

зв’язок — на 18,5%

Ціни на освіту зросли на 12,1%, а відпочинок здорожчав на 1,3%.

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.