Ціни на продукти зростуть: що здорожчає найбільше

Продовольчий кошик дорожчає

Ціни на крупи та хліб в Україні зростуть. Також здорожчають овочі. Ймовірне підвищення цін і на інші групи товарів.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Media Center Ukraine.

Атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру, а також порти України вплинули на експорт української продукції в грудні та січні. Показники фактично на 30-40% нижчі, ніж торік: наразі експортовано близько 16 млн тонн, тоді як минулого року показники були на 6 млн тонн більше. Це негативно впливає на надходження валютної виручки та ускладнює фінансування товаровиробників для підготовки до нової посівної кампанії.

«Такі умови зменшують обсяги коштів на закупівлю насіння, палива, засобів захисту рослин та техніки, а також скорочують кількість робочої сили, що створює додатковий тиск на економіку», — зазначив Марчук.

Ціни на продукти: що буде взимку

Крупи найближчим часом можуть здорожчати на 5%, зазначив Денис Марчук.

М’ясо наразі демонструє стабільні ціни, але через коливання ціноутворення можливе подорожчання свинини та яловичини.

Овочі дорожчають через збільшення витрат на зберігання. Тенденція зростання збережеться до появи сезонних овочів.

А ціни на хліб, за прогнозом експерта, покажуть щомісячне підвищення на 1,5–2% через прямий вплив ударів РФ по інфраструктурі України.

Загалом, за словами Марчука, ситуація створює додаткове навантаження на бізнес і впливає на зростання вартості продуктового кошику для населення.

В січні вартість гречки подекуди сягає 40 грн за кг. Попри те, що темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з 2025 роком, економісти прогнозують подальше здорожчання основного продукту харчування на 8-10%.