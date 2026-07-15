Ціни на проїзд у Києві кардинально зросли, але не для всіх: хто зможе їздити безкоштовно

Ціни на проїзд у Києві

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Від 15 липня у Києві змінилися тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість однієї поїздки становить 30 грн, однак для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок на проїзні квитки.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Як пояснює міська влада, тарифи не переглядали від 2018 року.

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Здорожчання пов’язують зі зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, заробітні плати працівників, утримання інфраструктури та скороченням пасажиропотоку.

За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф 2026 року мав би становити 64,60 грн у метро та 44,14 грн — у наземному транспорті. Водночас нову вартість визначили на основі фактичних витрат за 2025-й.

Скільки коштують проїзні

Для пасажирів, які користуються транспортом регулярно, діятиме система знижок. Що більше поїздок придбає людина, то дешевшою буде вартість кожної з них.

Так, ціна однієї поїздки становитиме від 30 грн у разі купівлі до дев’яти поїздок і зменшуватиметься до 25 грн — у разі купівлі пакету з 50 поїздок.

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Також можна буде придбати місячні проїзні. Залежно від обраного пакету вартість однієї поїздки становитиме приблизно від 23,3 до 23,6 грн.

Після громадського обговорення безлімітний місячний проїзний здешевили на 25%. Його остаточна вартість становитиме 3 656 грн.

Що змінилося для студентів, школярів і туристів

Усі чинні пільги на проїзд залишаються.

Студенти сплачують лише половину вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року й надалі користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку оплачуватимуть лише 25% вартості.

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Орієнтовно від 1 серпня у столиці також запрацює пересадковий квиток за 60 грн. Він дозволить безлімітно пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Для гостей Києва запроваджують окремі безлімітні квитки на 24, 48 і 72 год.

Поїздки, придбані до 14 липня, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Після цієї дати невикористані поїздки не зникнуть. Їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на баланс транспортної картки, після чого ці кошти можна буде використати для оплати проїзду вже за новими тарифами.

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Зростання ціни за проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, депутат Київради Леонід Ємець заявляв, що через відсутність пленарного засідання Київради не вдавалося розглянути проєкт про заборону підвищення тарифів. За його словами, також найближчим часом планується підняти тарифи на воду.

До слова, у Києві від 1 липня до 31 серпня призупинять безоплатний проїзд для школярів на час літніх канікул. Учні зможуть користуватися транспортом зі знижкою 75% на проїзні квитки. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 325 грн, на другу половину місяця — 162,50 грн. Разові поїздки на учнівський квиток без знижки. Також призупиняється безоплатний проїзд для курсантів військових вишів.

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