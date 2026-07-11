Ціни на проїзд у Києві кардинально зростуть, але не для всіх: хто зможе їздити безкоштовно

Ціни на проїзд в Києві

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Із 15 липня у Києві зміняться тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень, однак для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок на проїзні квитки.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Як пояснюють у міській владі, тарифи не переглядали від 2018 року.

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Подорожчання пов’язують зі зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, заробітні плати працівників, утримання інфраструктури та скороченням пасажиропотоку.

За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф у 2026 році мав би становити 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті. Водночас нову вартість визначили на основі фактичних витрат за 2025 рік.

Скільки коштуватимуть проїзні

Для пасажирів, які користуються транспортом регулярно, діятиме система знижок. Чим більше поїздок придбає людина, тим дешевшою буде вартість кожної з них.

Так, ціна однієї поїздки становитиме від 30 гривень при купівлі до дев’яти поїздок і зменшуватиметься до 25 гривень при купівлі пакета з 50 поїздок.

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Також можна буде придбати місячні проїзні. Залежно від обраного пакета, вартість однієї поїздки становитиме приблизно від 23,3 до 23,6 гривні.

Після громадського обговорення безлімітний місячний проїзний здешевили на 25%. Його остаточна вартість становитиме 3 656 гривень.

Що зміниться для студентів, школярів і туристів

Усі чинні пільги на проїзд залишаються.

Студенти сплачуватимуть лише половину вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року й надалі користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку оплачуватимуть лише 25% вартості.

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Орієнтовно з 1 серпня у столиці також запрацює пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволить безлімітно пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Для гостей Києва запровадять окремі безлімітні квитки на 24, 48 та 72 години.

Поїздки, придбані до 14 липня, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Після цієї дати невикористані поїздки не зникнуть. Їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної картки, після чого ці кошти можна буде використати для оплати проїзду вже за новими тарифами.

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Зростання ціни за проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, депутат Київради Леонід Ємець заявляв, що через відсутність пленарного засідання Київради не вдавалося розглянути проєкт про заборону підвищення тарифів. За його словами, також найближчим часом планують підняти тарифи на воду.

До слова, у Києві з 1 липня по 31 серпня призупинять безоплатний проїзд для школярів на час літніх канікул. Учні зможуть користуватися транспортом зі знижкою 75% на проїзні квитки. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 325 грн, на другу половину місяця — 162,50 грн. Разові поїздки на учнівський квиток без знижки. Також призупиняється безоплатний проїзд для курсантів військових вишів.

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