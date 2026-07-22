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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на проїзд в електричках злетіли: скільки доведеться заплатити за поїздку

Вартість проїзду в Kyiv City Express зросла з 22 липня. Нові тарифи узгодили з цінами на громадський транспорт Києва, при цьому для різних способів оплати встановлено різну вартість квитків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на проїзд в електричках злетіли

Ціни на проїзд в електричках злетіли

З 22 липня «Укрзалізниця» змінює вартість разового проїзду в міській електричці Kyiv City Express, приводячи її у відповідність до нових тарифів громадського транспорту Києва. Ціни на проїзд в електричках також зростають.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Ціни на проїзд в електричках у Києві зростають: нові тарифи

Для пасажирів, які користуються електричкою регулярно, запровадять проїзні абонементи, що дозволять економити на щоденних поїздках. Наразі таких абонементів ще немає.

В УЗ пишуть, що утримання й ремонт поїздів-електричок, забезпечення їхньої роботи та оплата електроенергії постійно дорожчають, а доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Ситуацію ускладнює й те, що з 2021 року місто не компенсує перевізнику витрати на перевезення пільгових категорій — лише від початку 2026 року ця заборгованість перевищила 10 млн грн.

«Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі», — написали в «Укрзалізниці».

Скільки коштуватиме квиток з 22 липня

Ціна поїздки залежатиме від обраного способу оплати:

  • 30 грн — у застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий»;

  • 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;

  • 36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;

  • 37 грн — у касах або безпосередньо в роз’їзного касира у вагоні.

Усі чинні пільги на проїзд зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Зростання цін на проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, від 15 липня у Києві зросла вартість проїзду в комунальному транспорті — до 30 грн за одну поїздку. За даними міської ради, зміна тарифів, які не переглядали з 2018 року, зумовлена здорожчанням електроенергії, пального, утримання інфраструктури та іншими витратами.

Для регулярних пасажирів діє система знижок: залежно від кількості придбаних поїздок ціна за одну знижується до 25 грн, а в місячних проїзних вона становитиме близько 23,3–23,6 грн. Вартість безлімітного проїзного після обговорень зменшили до 3 656 грн.

Усі чинні пільги зберігаються: студенти сплачують 50% вартості місячного проїзного, а учні їздять безкоштовно протягом навчального року та зі знижкою 75% улітку. Орієнтовно з 1 серпня запроваджують 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 грн, а для гостей міста — безлімітні квитки на 24, 48 та 72 години.

Поїздки, придбані до 14 липня, залишаються чинними до 14 вересня 2026 року. Після цього їхній залишок автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс транспортної картки для оплати поїздок за новими тарифами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець критично відреагував на підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень. На його думку, таке рішення є необґрунтованим, адже столиця має найбільший бюджет в Україні — понад 106 млрд грн.

Омбудсман підкреслив, що зростання ціни в 3,75 раза не лише вдарить по пасажирах, а й спровокує подорожчання маршруток, таксі, доставки товарів і продуктів, що зрештою призведе до чергового витку інфляції для всіх киян.

Крім того, Лубінець звернув увагу на вартість безлімітного місячного проїзного у 3 656 гривень, який за ціною посів восьме місце серед найдорожчих у Європі та виявився дорожчим, ніж у Копенгагені, Гельсінкі й Відні.

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