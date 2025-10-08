Ціни на приватні будинки в Україні: у яких регіонах найдорожче і найдешевше

Будинок / © Pixabay

В Україні спостерігається суттєвий стрибок цін на приватні будинки. За останні чотири роки вартість житла зросла у всіх регіонах, проте темпи підвищення ціни сильно відрізняються залежно від області.

Дані наводить "OLX Нерухомість", передає УНІАН.

У Києві медіанна ціна приватного будинку від 2021 року зросла з 4,6 млн грн (приблизно 110 тис. дол.) до 8,1 млн грн (194 тис. дол.) 2024 року, а 2025-го вже досягла 9,6 млн грн (230 тис. дол.). Це означає, що за чотири роки житло подорожчало на 107%, а лише за минулий рік — на 18%.

Схожа тенденція спостерігається й у Київській області, де середня ціна будинку 2021 року становила 2,3 млн грн (55 тис. дол.), 2024 року — 4,3 млн грн (103 тис. дол.), а 2025 року — 4,6 млн грн (110 тис. дол.), що відповідає зростанню на 104% за чотири роки і +7% за останній рік.

На Одещині будинки також подорожчали суттєво: з 1,5 млн грн (36 тис. дол.) 2021 року до 2,7 млн грн (65 тис. дол.) 2024 року та 3,1 млн грн (74 тис. дол.) 2025-го. Це приріст на 106% за чотири роки і +15% за рік.

Найбільший стрибок цін зафіксовано у Вінницькій області. Якщо 2021 року середня вартість будинку становила 580 тис. грн (14 тис. дол.), то 2024 року вона перевищила 2,1 млн грн (50 тис. дол.), а 2025-го вже сягнула майже 2,6 млн грн (62 тис. дол.). Таким чином, зростання за чотири роки сягнуло рекордних 354%, а за останній рік — 27%.

У Волинській області тенденція також разюча: середня ціна будинку 2021 року становила 618 тис. грн (15 тис. дол.), 2024-го — 1,6 млн грн (38 тис. дол.), а 2025-го вже 2,3 млн грн (55 тис. дол.). Лише за останній рік ціни підскочили майже на 43%, а загальний приріст за чотири роки — 275%.

Львівська область також продемонструвала активне зростання: будинок, який 2021 року коштував близько 976 тис. грн (23 тис. дол.), 2024 року продавався за 3,1 млн грн (74 тис. дол.), а 2025-го вже за 3,6 млн грн (86 тис. дол.), що на 14% більше, ніж торік, і на 267% більше, ніж чотири роки тому.

Найдешевші будинки традиційно залишаються у Запорізькій та Полтавській областях. У Запорізькій області середня ціна зросла з 418 тис. грн (10 тис. дол.) 2021 року до 915 тис. грн (22 тис. дол.) 2024-го та 951 тис. грн (23 тис. дол.) 2025-го. Приріст за чотири роки склав 127%, а за рік — лише 4%.

У Полтавській області будинки подорожчали з 395 тис. грн (9,5 тис. дол.) 2021 року до 742 тис. грн (18 тис. дол.) 2024-го і 840 тис. грн (20 тис. дол.) 2025-го, що відповідає +113% за чотири роки та +13% за останній рік.

Щодо попиту на ринку нерухомості, то у серпні спостерігався активний інтерес до купівлі приватних будинків у різних регіонах. Найбільше відгуків на одне оголошення фіксували у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Станом на вересень вторинне житло у Києві подорожчало на 4,4% за останнє півріччя і зараз коштує близько 1,6 тис. дол. за квадратний метр. Найдорожчі квартири традиційно пропонують у Печерському районі столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найдорожчі квартири на вторинному ринку фіксуються в Києві, а найвища оренда житла — в Ужгороді.