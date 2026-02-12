Ціни на РДН за два дні впали на 30% через профіцит пропозиції — ExPro

© УНІАН

За даними «Оператора ринку», з 10 лютого на РДН спостерігалося зростання пропозиції. На 11 лютого її обсяг сягнув 130 тис. МВт-год, що на 20% більше порівняно з попередньою добою. Водночас попит знижувався і становив 117 тис. МВт-год.

Орлова зазначає, що перехід до профіцитного режиму був зумовлений введенням додаткових генеруючих потужностей та зняттям технічних обмежень. Зокрема, було знято обмеження з кількох енергоблоків АЕС.

Додатковим фактором стало підвищення середньодобової температури після морозів, що вплинуло на зниження споживання.

Водночас, за словами Орлової, наявність обмежень для окремих споживачів не завжди корелює з цінами на спотовому ринку.

«Наявність наявність дефіциту або обмежень для окремих споживачів не означає автоматично високої ціни на спотових ринках. У багатьох випадках обмеження можуть бути повʼязані ще з проблемами передачі, перевантаженням мереж, локальними аваріями. Тобто, ресурс може бути фізично доступним в системі, але її неможливо доставити окремим споживачам через мережеві обмеження», — пояснила аналітик.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку з 17 січня 2026 року, на добу постачання 18 січня. За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту.