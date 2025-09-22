- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на ринку дивують: які продукти різко здешевшали, а які у топі найдорожчих
Гарбуз, яблуко та виноград стали лідерами продажів, кавун і диня здешевшали.
Впродовж 15-21 вересня 2025 року попит на овочі та фрукти на торгових майданчиках продемонстрував цікаві зміни.
Про це йдеться в огляді EastFruit.
Основними тенденціями тижня фахівці вважають попит на картоплю. Він зростає. Тим часом цибуля залишається лідером продажів, хоча її пропозиція поступово зменшується.
У топ повернувся столовий буряк і вперше потрапив гарбуз.
Кількість продавців помідорів різко збільшилась, майже зрівнявшись із цибулею.
А у фруктовому сегменті лідером залишилося яблуко. Також стабільно високим був попит на виноград.
В Україні подешевшали морква, буряк, диня та кавун, але зросли ціни на огірки та малину, зазначають фахівці.
Ціни в Україні
Так, капуста, морква, буряк, помідори, броколі, кабачки, пекінська капуста стали дешевшими.
Здорожчали огірки, петрушка, салат, малина, лохина.
Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні, ймовірно, здорожчає основний продукт. Експерти спрогнозували новий стрибок цін на хлібобулочні вироби.