Ціни на соняшникову олію: що побачать українці в супермаркетах

Внутрішнє споживання соняшникової олії експерти та чиновники оцінюють лише у 5,6-8% від загального обсягу виробництва. Відповідно, навіть попри російські атаки на нашу олійну галузь, українці не матимуть дефіциту цього товару.

Про це пише Главком.

Аналітикиня олійних ринків Інформаційного агентства «АПК-Інформ» Світлана Киричок не дає однозначного прогнозу щодо розвитку цінової ситуації, оскільки її формують дуже багато факторів: «Не виключається, що ціна на соняшникову олію на внутрішньому ринку, зокрема, на полицях магазинів, дійсно може зрости найближчим часом через підвищення попиту, насамперед, для формування експортних партій олії, на заміну тієї, що була знищена в портах».

Держрегулювання цін на соняшникову олію запровадежно 30 грудня 2021 року. Суб’єкти господарювання мають попереджати про підвищення роздрібної вартості цього продукту: якщо на 15% та більше — за 30 днів, на 10-15% — за 14 днів, на 5-10% — за три дні. Також торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Тим часом на українському експортному ринку зафіксовано стрімке зростання вартості соняшникової олії. Лише за перший тиждень 2026 року ціна на цей продукт у портах зросла на 22 USD/т. Про це повідомляють аналітики ІА «АПК-Інформ».

Нагадаємо, 22 грудня росіяни завдали удару по порту «Південний» біля Одеси. Унаслідок цього загорілися ємності з борошном та олією, стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

Раніше йшлося про те, що на українців чекає здорожчання молочної продукції через скорочення надоїв і зростання витрат на переробку.

«Формально, якщо дивитися на прямі витрати, підстави для зростання цін на молочку є. Але все впирається в купівельну спроможність населення», — наголосив економіст Олег Пендзин.