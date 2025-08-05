Ціни на свинину в Україні різко зросли: що вплинуло на здорожчання 2025 року

Свинина / © pixabay.com

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Цьогоріч в Україні помітно зросли ціни на свинину, що суттєво впливає на платоспроможність споживачів та стримує обсяги продажів.

Про це розповіли аналітики Асоціації «Свинарі України«.

Основні фактори здорожчання цього виду м’яса

Протягом першої половини 2024 року середня вартість кілограма охолодженої свинини у національних мережах супермаркетів залишалася нижчою за позначку 200 грн/кг, перевищивши цей рівень лише восени.

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2025 року ціни продовжили стрімко зростати — останні три місяці їх показники не опускалися нижче 250 грн/кг. Зокрема, у червні середня ціна на свинину становила 253,2 грн/кг, що на 32% більше, ніж у червні минулого року (191,9 грн/кг).

Основною причиною підвищення вартості експерти називають збільшення закупівельних цін на живих свиней. Торік через більшу пропозицію та зменшення ринкового попиту ціни на живе свинопоголів’я у літній період опускалися до рівня 52–60 грн/кг — показника 2022 року. Проте у першій половині 2025-го середньоринкові закупівельні ціни зросли до 92,5–93,5 грн/кг, і згодом почали додатково підвищуватися.

Скорочення внутрішнього виробництва свинини, за попередніми оцінками, становить близько 11% порівняно з минулим роком, а у промисловому секторі, що забезпечує понад половину загальної пропозиції, це падіння перевищує 15%.

Зменшення виробничих потужностей пов’язане зі значним скороченням поголів’я свиней як на фермах, так і у присадибному секторі.

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Причинами скорочення поголів’я є тривалий спад у присадибному свинарстві, що триває вже понад десять років, а також ускладнення, викликані військовими діями на сході країни, економічною нестабільністю та спалахами африканської чуми свиней.

Через це частина виробників була змушена припинити діяльність через зниження закупівельних цін при одночасному зростанні собівартості, зокрема кормів.

Сезонні фактори також впливають на пропозицію. В останні тижні деякі переробники відзначають подальше зменшення обсягів товарної свинини у живій вазі через недостатню кількість тварин або зниження середньої ваги через спекотну погоду, що уповільнює набір забійної кондиції. Це змушує їх або скорочувати партії, або переносити терміни реалізації.

Варто зазначити, що хоча ціни на свинину нині суттєво вищі, вони лише частково компенсують торішнє зниження вартості цього виду м’яса на фоні загального здорожчання харчових продуктів.

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Подібна тенденція спостерігається і в інших сегментах: за перше півріччя 2025 року вартість охолодженої курятини зросла майже на 30%, а ціна курячого філе наразі порівнянна з вартістю деяких свинячих напівфабрикатів, таких як лопатка, стегно, грудинка чи гуляш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні останніми місяцями зросли ціни майже на все. Так, вартість кілограма свинини була не нижче 250 грн/кг — тоді як протягом січня-серпня минулого року супермаркети продавали її дешевше за 200 грн/кг.