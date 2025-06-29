Цыни на сири зростуть / © Pixabay

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Вартість сиру в Україні зростатиме і до осені може піднятися через подорожчання сировини та виробничих витрат, попереджають експерти. Така тенденція ставить під загрозу конкурентоспроможність українських виробників на ринку.

Про це розповіли аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка та керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарях для "Фокусу».

Максим Гопка пояснив, що ціна сиру залежить насамперед від вартості молочної сировини та витрат на переробку, зокрема електроенергії. «Якщо ігнорувати цю ситуацію — імпорт продовжить зростати, український ціновий сегмент залишиться втраченим. Потрібне поступове впровадження заходів, які зможуть збільшити частку вітчизняного продукту на прилавках магазинів як з боку держави, так і бізнесу», — підкреслив аналітик.

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Водночас Олег Пендзин додав, що влітку молочна продукція, зокрема твердий сир, може подешевшати, оскільки худобу перевели на відкритий випас, що знижує витрати фермерів.

Наразі український сир дорожчий за імпортний: середня ціна твердого сиру Гауда в українських супермаркетах становить близько 587 гривень за кілограм, тоді як імпортний — близько 398 гривень, що на 30-40% дешевше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти радять бути обережними з кількістю сиру у раціоні та проходити профілактичні обстеження.

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