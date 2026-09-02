Ціни на таксі під час тривог можуть обмежити: уряд готує зміни

Таксі / © inpoland

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У Києві можуть запровадити нові правила роботи міського транспорту та перевізників під час повітряних тривог. Зокрема, уряд розглядає можливість регулювати вартість поїздок на таксі, щоб у періоди небезпеки ціни не зростали до надмірного рівня.

Про це 2 вересня в ефірі телемарафону заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, відповідні пропозиції обговорювалися під час засідання парламентської фракції «Слуга народу» за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького.

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Серед можливих змін — диференціація повітряних тривог залежно від характеру загрози. Також влада розглядає питання роботи метро під час окремих типів небезпеки.

«Обговорюється також, і вчора прем’єр окреслив, що розглядається можливість не перекривати зелену гілку метро, щоб люди могли дістатися з правого на лівий берег або навпаки. Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2-3 кілометри з одного берега на інший. І розглядається питання можливого обмеження і масових заходів через безпекові питання», — розповіла депутатка.

Йдеться про комплекс заходів, які мають забезпечити можливість пересування містом навіть під час тривалих повітряних тривог. Окремо влада хоче не допустити різкого зростання вартості коротких поїздок на таксі, коли частина транспортної інфраструктури не працює.

Василевська-Смаглюк також зазначила, що серед пропозицій — можливе обмеження проведення масових заходів із міркувань безпеки.

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Водночас остаточні правила та механізм регулювання тарифів на таксі під час тривог наразі не повідомлялися.

Нагадаємо, у Києві також можуть розділити повітряні тривоги на «жовту» та «червону» з метою дати столиці змогу продовжувати роботу навіть у разі тривалих атак РФ, водночас посилюючи обмеження за безпосередньої ракетної загрози.

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