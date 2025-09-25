Ціни на огірки в Україні різко зростають: скільки коштує кілограм

Огірки / © unsplash.com

Цього тижня українські тепличні комбінати вкотре підвищили відпускні ціни на огірки.

Про це інформують аналітики проєкту EastFruit.

Експерти пояснюють подорожчання дією кількох факторів. Головна причина — загальне зменшення пропозиції тепличних овочів на тлі високого попиту. За даними моніторингу, гуртові ціни на тепличні огірки зараз коливаються в межах 30–50 грн/кг ($0,72–1,21/кг), що приблизно на 15% вище, ніж було наприкінці минулого тижня.

Учасники ринку відзначають, що обмежена пропозиція дозволяє господарствам підвищувати ціни. На сьогодні ґрунтовий огірок майже зник із продажу. Водночас постачання тепличної продукції суттєво знизилося через прохолодну та похмуру погоду в Україні протягом останнього тижня.

Незважаючи на нинішнє зростання, тепличні огірки в Україні все ще продаються в середньому на 24% дешевше, ніж торік у цей же період. Гравці ринку впевнені, що ціни продовжать зростати, оскільки попит з боку гуртових компаній та роздрібних мереж залишається високим, а імпорт наразі не може компенсувати нестачу місцевої продукції.

Нагадаємо, впродовж 15-21 вересня 2025 року попит на овочі та фрукти на торговельних майданчиках продемонстрував цікаві зміни. Основними тенденціями тижня фахівці вважають попит на картоплю — він зростає. Тим часом цибуля залишається лідером продажів, хоча її пропозиція поступово зменшується.

Зелена цибуля втратила третину своєї вартості. Лише за тиждень ціна на неї знизилась на 50 гривень, і тепер кілограм коштує 100 гривень. Невелике здешевшання показали також молода кукурудза — з 10 до 9 грн за штуку — та редис, ціна якого знизилась із 30 до 28 грн/кг.