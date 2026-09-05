Ціни неминуче злетять: економіст пояснив, що насправді чекає на українців у супермаркетах

Економіст попередив про здорожчання товарів через вартість логістики / © Unsplash

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Найближчим часом в Україні очікується зростання вартості товарів на 10–15% через суттєве здорожчання логістичних послуг. Транспортні витрати можуть збільшитися на 30–40%, що гарантовано вплине на кінцеву ціну продукції на полицях магазинів.

Про це попередив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі «Новини.LIVE».

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Причини здорожчання та ситуація з дефіцитом

За розрахунками фахівця, якщо частка логістики в собівартості продукції становить значну частину, кінцеві ціни для споживачів обов’язково підскочать на 10–15%. Саме цей люфт зростання вартості є неминучим сценарієм для вітчизняного ринку в умовах децентралізації транспортних коридорів.

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«Дефіцит товарів буде епізодичним, ситуативним, голоду не буде», — наголосив Олексій Кущ під час свого телевізійного інтерв’ю. Експерт пояснив, що ринок швидко адаптується, тому компанії постійно знаходитимуть нові шляхи для безперебійного постачання необхідної продукції.

Аналітик заспокоює українців, що базові товари регулярно з’являтимуться у продажу, адже бізнес оперативно переформатовує свої традиційні ланцюжки. Будь-які перебої матимуть виключно тимчасовий характер і жодним чином не призведуть до продовольчої кризи в державі.

Поради для покупців щодо запасів продуктів

Фінансовий експерт категорично не радить покупцям панікувати та масово скуповувати їжу у великих обсягах через майбутнє подорожчання. За його словами, намагання зробити величезні домашні запаси заради економії кількох десятків гривень не має жодного раціонального сенсу.

«Якщо зараз оці торби з борошном нести додому, щоб заощадити 10–15 гривень у майбутньому, чи 20 гривень, — це ваш особистий вибір», — резюмував Олексій Кущ. Він додав, що подібні масштабні закупівлі є доцільними хіба що для тих родин, які професійно займаються випічкою чи мають власний бізнес.

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Нагадаємо, останнім часом Росія прицільно атакує українські продуктові склади. Пошкодження складських приміщень позначилося на постачанні великих мереж супермаркетів, однак продовольчого дефіциту в Україні немає.

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