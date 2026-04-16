Ціни різко пішли вгору: в Україні здорожчав популярний продукт
Ціни на овоч зросли на чверть порівняно з минулим тижнем.
Українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на білокачанну капусту через скорочення пропозиції на ринку. Попит на овоч зростає, а запаси на складах вичерпуються.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Від початку цього тижня українські аграрії почали поступово піднімати ціни на білокачанну капусту торішнього врожаю. Таку тенденцію вони пояснюють сезонним зменшенням пропозиції на ринку на тлі активнішого попиту.
Наразі торішня білокачанна капуста продається в Україні за ціною 4 — 10 грн/кг, що в середньому приблизно на 25% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.
До слова, війна на Близькому Сході через дорожчі енергоносії може додати 1,5 — 2,8% до української інфляції, проте НБУ прагне повернути її до 5% за три роки. Голова Нацбанку Андрій Пишний також попередив, що російські атаки на енергетику та тривала війна гальмують економіку, а ще посилюють ризик асиміляції 6 млн українських мігрантів за кордоном.
Попри зростання, ціни на овоч залишаються на 85% нижчими, ніж у цей же період минулого року.
Учасники ринку припускають, що подорожчання може тривати й надалі, адже запаси продукції врожаю 2025 року в господарствах стрімко зменшуються.