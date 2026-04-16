Ціни різко пішли вгору: в Україні здорожчав популярний продукт

Українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на білокачанну капусту через скорочення пропозиції на ринку. Попит на овоч зростає, а запаси на складах вичерпуються.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Від початку цього тижня українські аграрії почали поступово піднімати ціни на білокачанну капусту торішнього врожаю. Таку тенденцію вони пояснюють сезонним зменшенням пропозиції на ринку на тлі активнішого попиту.

Наразі торішня білокачанна капуста продається в Україні за ціною 4 — 10 грн/кг, що в середньому приблизно на 25% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Попри зростання, ціни на овоч залишаються на 85% нижчими, ніж у цей же період минулого року.

Учасники ринку припускають, що подорожчання може тривати й надалі, адже запаси продукції врожаю 2025 року в господарствах стрімко зменшуються.