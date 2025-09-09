- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Ціни в Україні падають другий місяць поспіль: яка причина
В Україні другий місяць поспіль спостерігається падіння цін. Це пояснюється масовим надходженням нового врожаю.
В Україні другий місяць поспіль фіксується зниження цін. Літня дефляція 2025 року пояснюється сезонним фактором — на ринок масово виходить новий врожай овочів та фруктів.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%, стільки ж було зафіксовано у липні. Водночас річна інфляція у серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, тоді як у липні вона становила 14,1%.
Що здешевшало найбільше і які причини цього?
За даними статистичного відомства, продукти харчування та безалкогольні напої здешевшали на 0,8% за місяць. Найбільше знизилися ціни на:
овочі — на 12,7% (вплив на загальну інфляцію — мінус 0,4%),
фрукти — на 10,2% (вплив на інфляцію — мінус 0,3%).
Овочі та фрукти традиційно мають високу сезонну волатильність, тому саме вони стали головними чинниками дефляції влітку.
Ціни на інші продукти зросли не більше ніж на 2%, що суттєво не вплинуло на загальний рівень інфляції.
До слова, експерти раніше зауважили, що попри загальне відчуття зростання цін, аналіз показує, що деякі продукти в Україні дешевшають. Загальний індекс цін на харчі зріс на 22%, але «борщовий набір» став значно доступнішим, ніж минулого року. Зокрема, картопля, капуста та цибуля здешевшали, а президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник прогнозує подальше зниження цін на ці овочі. Натомість ціни на сало та м’ясо суттєво зросли через зростання вартості кормів та електроенергії.