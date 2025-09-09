ТСН у соціальних мережах

Ціни в Україні падають другий місяць поспіль: яка причина

В Україні другий місяць поспіль спостерігається падіння цін. Це пояснюється масовим надходженням нового врожаю.

Супермаркет

В Україні другий місяць поспіль фіксується зниження цін. Літня дефляція 2025 року пояснюється сезонним фактором — на ринок масово виходить новий врожай овочів та фруктів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%, стільки ж було зафіксовано у липні. Водночас річна інфляція у серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, тоді як у липні вона становила 14,1%.

Зміни цін в Україні / © Державна служба статистики України

Що здешевшало найбільше і які причини цього?

За даними статистичного відомства, продукти харчування та безалкогольні напої здешевшали на 0,8% за місяць. Найбільше знизилися ціни на:

овочі — на 12,7% (вплив на загальну інфляцію — мінус 0,4%),

фрукти — на 10,2% (вплив на інфляцію — мінус 0,3%).

Овочі та фрукти традиційно мають високу сезонну волатильність, тому саме вони стали головними чинниками дефляції влітку.

Ціни на інші продукти зросли не більше ніж на 2%, що суттєво не вплинуло на загальний рівень інфляції.

Зміни споживчих цін на товари та послуги в Україні / © Державна служба статистики України

До слова, експерти раніше зауважили, що попри загальне відчуття зростання цін, аналіз показує, що деякі продукти в Україні дешевшають. Загальний індекс цін на харчі зріс на 22%, але «борщовий набір» став значно доступнішим, ніж минулого року. Зокрема, картопля, капуста та цибуля здешевшали, а президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник прогнозує подальше зниження цін на ці овочі. Натомість ціни на сало та м’ясо суттєво зросли через зростання вартості кормів та електроенергії.

