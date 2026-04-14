Ціни в Україні підскочать ще вище: Пишний розкрив тривожний сценарій

Війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5 — 2,8 відсоткового пункта.

Про це повідомило Reuters.

Пишний підкреслив, що НБУ не відступатиме від своєї мети — знизити рівень інфляції до 5% упродовж трьох років, задіявши для цього весь наявний інструментарій.

«Ми намагаємося йти по лезу ножа», — сказав очільник фінустанови, зауваживши, що зростання цін в Україні вже відчутне.

Коментуючи можливий перегляд економічних прогнозів через війну, він зазначив, що наступного тижня відбудуться засідання, на яких проаналізують повний вплив ситуації на економіку України. При цьому вторинні наслідки, зокрема зміни у вартості добрив, за словами Пишного, можуть бути «досить значними».

Очільник НБУ також входить до складу української делегації, яка бере участь у весняних зустрічах МВФ та Світового банку, прагнучи зберегти питання війни Росії проти України серед ключових тем міжнародного порядку денного, попри загострення на Близькому Сході.

Пишний привітав результати виборів в Угорщині, після яких прем’єр Віктор Орбан залишає посаду, і висловив сподівання, що це дозволить розблокувати затримане фінансування ЄС для України обсягом 90 млрд євро.

Крім того, голова Нацбанку повідомив про заплановані зустрічі: 15 квітня — з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та іншими високопосадовцями, 16 квітня — із членами Конгресу США, а 17 квітня — з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Водночас, за словами Пишного, масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України, ймовірно, стримуватимуть економічне відновлення та сприятимуть зростанню міграційних потоків.

Хоча уряд розраховує, що після завершення бойових дій міграційний баланс стане позитивним, очільник НБУ застеріг: тривала війна може ускладнити повернення частини з приблизно 6 млн українців, які наразі перебувають за кордоном.

«Що довше це триває, то вищий ризик того, що українці за кордоном асимілюються», — підсумував він.

Зростання цін в Україні 2026 року — що відомо

Нагадаємо, у березні Пишний попередив, що найближчими місяцями інфляція в Україні може перевищити прогнози через зростання цін на енергоресурси внаслідок війни на Близькому Сході. У лютому показник зріс до 7,6% через дорожче пальне та продукти, що погіршило очікування населення. Проте в НБУ сподіваються на стабілізацію завдяки покращенню ситуації в енергосекторі та заходам із підтримки гривні.

За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%. Найбільше подорожчали пальне та мастила (+13,2%), одяг і взуття (+12%), залізничні квитки (+8,2%) та яйця (+7,7%). Загалом витрати на транспорт збільшилися на 6,4% через паливо та дорожчий проїзд. Помірно зросла вартість зв’язку, алкоголю, тютюну та більшості продуктів харчування, тоді як незначне здешевлення зафіксовано лише на цукор, макарони, масло та деякі види м’яса.