Ціни в Україні знову зростатимуть: що найбільше вдарить по гаманцях

Продукти

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В Україні очікується чергове зростання споживчих цін. Продуктовий кошик може подорожчати щонайменше на 10%, а вартість медикаментів зросте ще суттєвіше через девальвацію гривні, проблеми з виробництвом та здорожчання пального.

Про це розповів економіст, колишній радник президента Олег Устенко для «Новини.LIVE».

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Як ціни на пальне позначаться на вартості харчування

За словами експерта, через дороге пальне зростають ціни на всі товари, адже витрати на доставку закладені в кожен із них.

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«Паливо є частиною будь-якої собівартості, будь-якої продукції. І неважливо, там мова йде про картоплю. Картоплю теж якимось чином треба довести до ринку або до супермаркету», — пояснив Олег Устенко.

За його словами, через дороге пальне продукти здорожчають щонайменше на 10%. Стрімко зростатимуть і ціни на імпортні товари, проте частину з них людям доведеться замінити дешевшими та менш якісними аналогами.

Здорожчання медикаментів та ризики для фармацевтики

Найскладнішою економіст вважає ситуацію з ліками. Оскільки частина українських виробників не може повноцінно працювати або зберігати продукцію, країні доведеться купувати більше іноземних препаратів.

«На фоні девальвації гривні, відповідно, ціна на фарму продукцію буде збільшуватися. Це ж серйозна проблема для виживання населення. Тому держава при обмеженому ресурсі має діяти негайно», — наголосив Олег Устенко.

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Економіст наголосив, що через брак коштів у бюджеті держава має допомагати лише найменш захищеним людям. Насамперед ідеться про переселенців, пенсіонерів із мінімальними виплатами, самотніх матерів та людей з інвалідністю.

Ціни в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 жовтня на українських АЗС здорожчали деякі види дизелю та автогаз. Водночас ціни на бензин у більшості мереж залишаються без змін.

Раніше ми писали, перед новим опалювальним сезоном українці активно запасаються дровами. Через атаки на енергетику та загрозу тривалих відключень світла власники приватних будинків шукають альтернативні способи обігріву. Утім, ціни на дрова дуже різняться залежно від породи дерева, регіону та продавця.

Також у Національному банку України відповіли на побоювання щодо можливого злету курсу долара до позначки 50 гривень та пояснили, якої валютної політики дотримуватиметься регулятор.

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