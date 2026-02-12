Ціни в Україні зросли: що здорожчало і на скільки

Продукти дорожчають / © Getty Images

Реклама

У січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем. Тож у річному вимірі, порівняно із січнем 2025 року, інфляція склала 7,4%.

Державна служба статистики України повідомила про це.

Основним фактором зростання залишилося здорожчання продуктів харчування — ціни на них за рік збільшилися на 9,7%.

Реклама

Найбільше за рік додали в ціні яйця — на 33%, хоча у січні вони подешевшали на 7,7%.

Суттєво зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти — на 18,5%, на рибу та рибні продукти — на 17,6%, фрукти — на 16,9%, а соняшникову олію — на 15,2%.

Водночас овочі подешевшали на 23,7%, а цукор — на 10,3%. Інші категорії продуктів харчування додали в ціні від 2,8% до 11,9%.

Щодо інших товарів та послуг, статистика свідчить про зниження цін на одяг і взуття — на 5,4% за рік, а також на послуги відпочинку та культури — на 0,3%. Водночас подорожчали освітні послуги — на 14,3%, ресторани та готелі — на 13,1%, зв’язок — на 7,1%, охорона здоров’я — на 4,7%, а транспорт — на 5,9%.

Реклама

Комунальні тарифи залишилися стабільними через мораторій — газ та опалення не зросли, як і електроенергія для побутових споживачів. Водночас подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,4%, утримання та ремонт житла — на 3,1%, а вивезення сміття — на 3,5%.

Нагадаємо, що раніше у продуктовому сегменті найбільше зросли ціни на овочі, зокрема буряк, огірки, перець та пекінську капусту, а серед фруктів — яблука, мандарини, хурму, гранат і ківі.

Також було зазначено, що дорожчає хліб. Пекарі пояснили, на скільки піднімуть ціни у лютому та які прогнози на рік.