ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Ціни в Україні зросли: що здорожчало і на скільки

У січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі — на 7,4%. Держстат опублікував інфографіку та деталі індексів цін.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ціни в Україні зросли: що здорожчало і на скільки

Продукти дорожчають / © Getty Images

У січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем. Тож у річному вимірі, порівняно із січнем 2025 року, інфляція склала 7,4%.

Державна служба статистики України повідомила про це.

Основним фактором зростання залишилося здорожчання продуктів харчування — ціни на них за рік збільшилися на 9,7%.

Найбільше за рік додали в ціні яйця — на 33%, хоча у січні вони подешевшали на 7,7%.

Суттєво зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти — на 18,5%, на рибу та рибні продукти — на 17,6%, фрукти — на 16,9%, а соняшникову олію — на 15,2%.

Водночас овочі подешевшали на 23,7%, а цукор — на 10,3%. Інші категорії продуктів харчування додали в ціні від 2,8% до 11,9%.

Щодо інших товарів та послуг, статистика свідчить про зниження цін на одяг і взуття — на 5,4% за рік, а також на послуги відпочинку та культури — на 0,3%. Водночас подорожчали освітні послуги — на 14,3%, ресторани та готелі — на 13,1%, зв’язок — на 7,1%, охорона здоров’я — на 4,7%, а транспорт — на 5,9%.

Комунальні тарифи залишилися стабільними через мораторій — газ та опалення не зросли, як і електроенергія для побутових споживачів. Водночас подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,4%, утримання та ремонт житла — на 3,1%, а вивезення сміття — на 3,5%.

Нагадаємо, що раніше у продуктовому сегменті найбільше зросли ціни на овочі, зокрема буряк, огірки, перець та пекінську капусту, а серед фруктів — яблука, мандарини, хурму, гранат і ківі.

Також було зазначено, що дорожчає хліб. Пекарі пояснили, на скільки піднімуть ціни у лютому та які прогнози на рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie