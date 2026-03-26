Ціни в Україні зростуть ще більше: в НБУ оновили прогноз

Попри певні позитивні фактори всередині України, зовнішні ризики змушують Нацбанк готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше. Війна на Близькому Сході та ситуація на ринку енергоресурсів вже почали безпосередньо впливати на стабільність української економіки.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський для «РБК-Україна».

Головним тригером для перегляду прогнозів став конфлікт на Близькому Сході. Саме цей зовнішній фактор спричинив суттєве здорожчання нафти та газу на світових ринках, що автоматично «прилетіло» на внутрішній ринок України.

«Траєкторія зростання цін в Україні у найближчі місяці з високою ймовірністю буде вищою, ніж передбачалося у січневому прогнозі. Основною причиною такого перегляду очікувань стала війна на Близькому Сході», — зазначив Лепушинський.

Посадовець наголосив, що дорогі енергоресурси вже почали відображатися на вартості товарів та послуг всередині нашої країни.

Водночас у регуляторі бачать і стримувальні фактори. Зокрема, певний оптимізм вселяє ситуація в українському енергосекторі. Поліпшення справ у цій галузі має частково обмежити ціновий тиск на економіку та не дати інфляції вийти з-під контролю.

Проте остаточний сценарій розвитку подій залишається невідомим. «Наразі складно визначити остаточний сценарій розвитку подій, оскільки Нацбанку потрібно більше інформації для перегляду прогнозів», — підкреслюють у регуляторі.

Як НБУ рятуватиме гривню

Щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян та не допустити паніки, Нацбанк планує діяти рішуче. Головними інструментами залишаються стійкість валютного ринку та привабливість гривневих депозитів.

За словами Лепушинського, регулятор і надалі забезпечуватиме такі умови, щоб українцям було вигідно тримати кошти у національній валюті. Це має стати запобіжником проти надмірного попиту на валюту та додаткового тиску на ціни.

Наразі фахівці НБУ збирають дані з міжнародних ринків, щоб зрозуміти, наскільки суттєво доведеться коригувати цифри у майбутніх звітах.

Нагадаємо, у 2026 році вартість великоднього кошика для сім’ї з чотирьох осіб зросла приблизно на 14% і становить близько 1 903 грн.

Подорожчання пов’язують із наслідками війни, зростанням цін на енергоносії, проблемами логістики та зниженням купівельної спроможності населення. Найбільше зросли ціни на м’ясо, молочні продукти, овочі та складові для випікання паски, зокрема яйця, молоко та борошно.

Базовий набір продуктів — паска, яйця, м’ясні вироби, сир, масло та інші традиційні складники — суттєво подорожчав порівняно з минулим роком. Водночас єдиним продуктом, який подешевшав, став цукор.

Експерти зазначають, що через зростання цін українці змушені економити — скорочувати набір продуктів або відмовлятися від дорожчих позицій.

Також, на українському ринку овочів і фруктів спостерігається різноспрямована динаміка цін.

Зокрема, через збільшення пропозиції дешевшають морква, буряк і картопля. Водночас дорожчають тепличні овочі — огірки, помідори та солодкий перець, а також ріпчаста цибуля.

У сегменті капусти ціни змінюються нерівномірно: частина позицій дорожчає, інша — дешевшає. Значно знизилася вартість редиски через надлишок на ринку, тоді як зелень переважно подорожчала.

Серед фруктів зафіксовано здешевлення яблук, груш і суниці, натомість мандарини зросли в ціні.