Ціни злетять на 80%: чого очікувати українцям на ринках влітку

Весняні заморозки в Україні здатні серйозно вдарити по гаманцях покупців, адже ціни на сезонні фрукти та овочі стрімко повзуть угору. Експерти попереджають, що вартість деяких продуктів може зрости на 80%, а імпорт не зможе повністю врятувати ситуацію.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що загроза втрати врожаю та майбутній дефіцит продукції вже зараз відображаються на цінниках.

«Порівняно з минулим сезоном, подекуди ціна вже більша ніж на 30%. А якщо будемо бачити серйозні заморозки у травні — це може бути навіть більше 80% від ціни минулого сезону», — наголошує експерт.

Що буде з абрикосами та персиками

Особливо відчутним подорожчання може стати для шанувальників кісточкових плодів. Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов дає прогноз щодо вартості абрикосів і персиків на цей сезон.

«За помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії — на 50-80%. Основні імпортери — Туреччина (близько 39% поставок), Греція, Іспанія та Молдова», — пояснює Миронов.

Проте сподіватися на дешевий імпорт не варто. Аналітик підкреслює, що закордонні поставки не зможуть перекрити потребу ринку та збити ціни. Складна логістика, курс валют та загальний високий попит роблять закордонні фрукти досить дорогим задоволенням для українського споживача.

Ситуація з вітчизняними ягодами, такими як лохина та малина, виглядає парадоксально. Миронов зауважує, що ці ягоди на ринку залишаться, проте дешевшати вони точно не стануть.

Головна причина полягає в тому, що українським виробникам набагато вигідніше продавати якісний товар на експорт за валюту, аніж залишати його на внутрішньому ринку. Тобто вітчизняна ягода опиниться у дефіциті не стільки через втрати врожаю, скільки через шалену конкуренцію з європейськими країнами.

Водночас в асоціації «Ягідництво України» зазначають, що існує єдиний сценарій, за якого українські фермери зможуть суттєво заробити попри негоду.

«Якщо погодні катаклізми зачепили і їхні (польські та сербські — ред.) плантації, на європейському ринку виникне дефіцит. За таких умов світові закупівельні ціни різко злетять, і українські виробники зможуть отримати хороші прибутки навіть за умови експорту менших обсягів продукції», — пояснюють експерти.

Нагадаємо, в Україні триває зростання вартості м’яса. Найбільше продовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини. Відчутно додало в ціні й куряче філе. Інші частини курятини також здорожчали, хоча й менш стрімко. Найбільше ж зростання зафіксовано у сегменті яловичини.

Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням вартості кормів, енергоносіїв, логістики, а також загальним скороченням пропозиції на ринку.

Також, у першому кварталі 2026 року інфляція в Україні становила 3,4%, що майже відповідає показнику аналогічного періоду минулого року — 3,5%. Водночас головним чинником зростання цін стало суттєве здорожчання пального, яке найбільше вплинуло на споживчий ринок.

За даними Державної служби статистики, пальне здорожчало більш ніж на 20%, з яких 13,2% припало лише на березень.

