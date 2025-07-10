"Цифри шокують": які суми найбільших пенсій суддів, прокурорів і депутатів

Які пенсії у суддів, прокурорів і нардепів

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В Україні середній розмір пенсійних виплат суддям становить 107 000 грн, тоді як 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») з посиланням на дані Пенсійного фонду.

«Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців. Система нарахування пенсій має бути справедливою», — пише Гетманцев.

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Він перелічив 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів.

Судді

Середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 000 грн. Найбільша пенсія серед суддів — 390 тисяч гривень. Хто саме її отримує — наразі невідомо.

Прокурори

Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 тис. до 219 тис. грн.

Депутати

Нардепи отримують від 21,8 тис. грн до 59,8 тис. грн пенсії. Лише один депутат отримує 245,9 тис. грн пенсії.

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Натомість Гетманцев зауважив, що у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.

Середня пенсія по Україні — 5800 грн, а 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5000 грн.

«Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями — не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути. Принаймні у солідарній пенсійній системі», — написав Гетманцев.

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