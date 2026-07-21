Цих гривень слід позбутися: українців попередили про недійсні банкноти

Гривні / © pixabay.com

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Національний банк України продовжує вилучати з готівкового обігу старі зразки гривень. Українців закликають позбутися застарілих банкнот та замінити їх на нові чи монети.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Станом на липень 2026 року частина гривневих банкнот уже втратила статус платіжного засобу. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн, випущені до 2003 року. Такі банкноти більше не приймають для розрахунків, не видають у банківських касах і не використовують для поповнення терміналів самообслуговування.

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Також з обігу виведені банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003 — 2007 років.

Крім того, Нацбанк поступово вилучає новіші купюри третього покоління номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 грн. Вони залишаються дійсними для розрахунків, однак банки вже не отримують їх для підкріплення кас.

Обміняти банкноти, які втратили платіжний статус, можна у будь-якій фінансовій установі або підрозділі НБУ. Власникам таких купюр рекомендують зробити це завчасно, допоки регулятор не оголосив про завершення процедури їх обміну.

Нагадаємо, від вересня в Україні планують ввести банкноту номіналом 2000 грн через інфляцію, зростання середніх зарплат і для зменшення витрат на готівковий обіг. Це вдвічі знизить витрати на друк, зберігання і логістику готівки, а нова купюра отримає сучасні захисні елементи, зокрема технологію AnimaColor.

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