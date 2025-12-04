"Цього не уникнути": міністр відповів, коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів

Податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування / © pixabay.com

Зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується 2027 року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню «Лівий берег«.

«Є задача вирівняти правила гри для „спрощенців“ і суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ, визначити спільні ліміти для цих груп платників. У нас спрощена система оподаткування — це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують „спрощенців“. Чи можливо уникнути змін в спрощеній системі оподаткування? Ні, не можливо. І дискусія щодо цього (з МВФ — ред.) була досить непроста», — сказав він.

За даними міністра, час підготуватися є — буде перехідний період до 2027 року

Нагадаємо, МВФ наполягає на запровадженні обов’язкової сплати ПДВ для ФОП, якщо річний дохід перевищує 1 млн грн. Така зміна має на меті розширити податкову базу, запобігти дробленню бізнесу та ускладнити використання «спрощенців» як альтернативи найму працівників. Наразі уряд не оприлюднював офіційних планів щодо законопроєкту зі змінами до ПКУ.

Національний банк України пропонує зробити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) більш складною та контрольованою, щоб протидіяти схемам із використанням фейкових підприємців для незаконних фінансових операцій.