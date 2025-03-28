Цього року ДТЕК інвестував 720 млн грн в ремонти ТЕС після ворожих атак

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, це становить чверть загального обсягу інвестицій у відновлення ТЕС за весь 2024 рік.

В ДТЕК повідомили, що компанія продовжує ремонтні роботи у безперервному режимі, адже масштаби руйнувань, спричинені масованими атаками ворога, залишаються безпрецедентними. Станом на літо минулого року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації компанії.

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«Українські енергетики завершують вже третій воєнний опалювальний сезон. Завдяки ретельній підготовці та об’єднаним зусиллям на енергетичному фронті, ми змогли пройти цю зиму. Але роботи з відновлення потужностей тривають в режимі нон-стоп. І будуть тривати впродовж усього року, і згодом, бо роботи ще чимало. Робимо все можливе, щоб готуватися до літніх піків та до наступної зими», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В компанії нагадали, що у 2024 році ДТЕК інвестував 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС та ще 7,5 млрд грн — в український вуглевидобуток.

Раніше повідомлялося, минулоріч росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару і по ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів.