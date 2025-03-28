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ТСН у соціальних мережах

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Цього року ДТЕК інвестував 720 млн грн в ремонти ТЕС після ворожих атак

У січні-лютому цього року ДТЕК спрямував близько 720 млн грн на ремонти та відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. 

Цього року ДТЕК інвестував 720 млн грн в ремонти ТЕС після ворожих атак

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Зазначається, це становить чверть загального обсягу інвестицій у відновлення ТЕС за весь 2024 рік.

В ДТЕК повідомили, що компанія продовжує ремонтні роботи у безперервному режимі, адже масштаби руйнувань, спричинені масованими атаками ворога, залишаються безпрецедентними. Станом на літо минулого року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації компанії.

«Українські енергетики завершують вже третій воєнний опалювальний сезон. Завдяки ретельній підготовці та об’єднаним зусиллям на енергетичному фронті, ми змогли пройти цю зиму. Але роботи з відновлення потужностей тривають в режимі нон-стоп. І будуть тривати впродовж усього року, і згодом, бо роботи ще чимало. Робимо все можливе, щоб готуватися до літніх піків та до наступної зими», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В компанії нагадали, що у 2024 році ДТЕК інвестував 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС та ще 7,5 млрд грн — в український вуглевидобуток.

Раніше повідомлялося, минулоріч росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару і по ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
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