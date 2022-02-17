Турбо-Баттл із MYCREDIT: Яка команда забере призовий фонд?

Настав час визначити, хто ж краще танцює: чоловіки чи жінки?

Фінансовий сервіс "турбо-бабок" MyCredit запустив танцювальний баттл, в якому користувачі грають за жіночу або чоловічу команду та набирають очки. Чим більше "натанцює" команда, тим більше призів буде розіграно!

Ідея гри в тому, що гравцям за 30 секунд необхідно натиснути якнайбільше разів на екран телефону або на пробіл клавіатури ПК. З кожним кліком герой гри Сергій Бабкін танцює на екрані. Після проходження набрані бали зараховуються команді гравця. Розіграш призів відбудеться 9 березня серед учасників команди, яка набрала більше балів. Але у MyCredit без подарунка не залишиться ніхто!

Що можна виграти? Щотижневі розіграші грошей прямо на банківську карту, сучасні смартфони, телевізор, акустичну систему, різноманітні мобільні гаджети та багато іншого.

Нагадаємо, що MyCredit збільшили максимально доступну суму для споживачів. Тепер нові клієнти компанії зможуть взяти до 12 000 грн із мінімальною переплатою. При повторному зверненні MyCredit дають уже до 18 000 грн.

За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди «Кращий сервіс онлайн-кредитування» за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював «ТОП-5 найкращих МФО України» за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації «Проект року», «Найкраща команда контролю якості»).