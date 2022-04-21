Туреччина зменшить залежність від російського газу вже найближчими тижнями — Bloomberg

Туреччина диверсифікує постачання природного газу і відтепер купуватиме американський ЗПГ.

Туреччина і Deutsche Bank перебувають на завершальній стадії переговорів про надання кредиту на 1 мільярд євро для фінансування закупівлі скрапленого газу, що дозволить зменшити залежність країни від російського імпорту.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що турецький державний оператор Botas використовуватиме ці гроші, щоб купувати ЗПГ у американських виробників та європейських трейдерів.

" Ця транзакція знаменує собою першу позику компанії для імпорту ЗПГ і відкриває шлях для подібних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, де зараз домінують Росія та Іран", — йдеться в повідомленні.

Підписання угоди очікується протягом найближчих тижнів. Очікується, що позика під гарантії Міністерства фінансів і казначейства Туреччини матиме термін погашення до п’яти років і може бути подвоєна

Слід також зазначити, що турецький уряд вже вклад у Botas більше коштів протягом першого кварталу, ніж за весь 2021 рік.

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