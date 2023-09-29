Турецька Bosphorus Development поновила інвестиції в будівельну галузь України

В умовах воєнного часу та регулярних обстрілів один з найвідоміших турецьких забудовників Bosphorus Development інвестує в будівельну галузь України. Компанія презентувала перший девелоперський проєкт, який реалізує в Києві в партнерстві з українською компанію РІЕЛ, – житловий комплекс бізнес-класу Maxima Residence.

«Це наш перший девелоперський проєкт в Україні. Російське вторгнення трохи скорегувало наші плани, але не зупинило роботу. В умовах сьогодення, коли є повітряні атаки та комендантська година, працювати складно, але можливо. Ми зважуємо всі ризики й гарантуємо добудову в зазначені терміни», — говорить засновник і голова наглядової ради Bosphorus Development Мехмет Вахіт Сачаклиоглу.

Попри складнощі компанія розпочала будівництво та активні продажі. Для інвесторів наразі доступно 120 квартир у першій та другій секціях комплексу. Загалом ЖК матиме 486 квартир у трьох секціях.

Maxima Residence викликала жвавий інтерес покупців. «Продажі розпочалися з червня цього року, і відтоді ми вже переглядали ціни в бік збільшення на 10%. Але нашого потенціалу і фінансів вистачить, щоб завершити будівництво, навіть якщо продажі будуть недостатніми», — запевняє Мехмет В. Сачаклиоглу. За його словами, будівництво третьої, останньої, секції комплексу завершиться у 4-му кварталі 2025 року.

Компанія повністю усвідомлює можливі проблеми в реалізації інвестиційних проєктів, проте бере на себе відповідальність попри війну.

«Так, починати зараз нові проєкти ризиковано. Однак ми відновили будівництво ЖК Maxima Residence, у якому задіяні сотні фахівців, платимо податки в бюджет та підтримуємо українську економіку. Це потрібно, щоб показати іншим іноземним компаніям та інвесторам, що зараз вигідно інвестувати в Україну, не варто боятися», — пояснює засновник Bosphorus Development.

Навіть на початку військового вторгнення турецький девелопер залишався разом з українцями. Протягом перших місяців війни Bosphorus Development закуповувала автомобілі, шоломи, бронежилети, тепловізори, а також медикаменти для військових. Компанія надала прихисток 150 українським біженцям у власному готелі Crowne Plaza Istanbul Florya. А для українських дітей було організовано екскурсії до Istanbul Aquarium.

У Туреччині Bosphorus Development входить у топ-10 забудовників країни. За понад півсторіччя роботи в Туреччині забудовник ввів в експлуатацію понад 5 млн кв. м нерухомості та має у портфелі більше 100 реалізованих проєктів. Серед

найвизначніших — хмарочос Istanbul Tower 205 загальною площею понад 240 тис. кв. м та Istanbul Aquarium, який є одним із трьох найбільших акваріумів світу.