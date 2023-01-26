Турецькі судна-електростанції допоможуть боротися з енергетичним терором Росії: підписано меморандум

Для подолання енергетичної кризи в Україні, зумовленої російськими ракетними ударами, турецька компанія Karpowership пропонує розмістити судна-електростанції у портах Румунії та Молдови.

Між Енергетичною компанією України (ЕКУ) та турецькою компанією Karpowership підписано меморандум про використання плавучих ТЕС, які можуть задовольнити потреби мільйона домогосподарств в Україні. Одне судно може генерувати електроенергію потужністю 500 МВт.

Відповідний пресреліз опубліковано на сайті PR Newswire.

Одним з основних варіантів розглядається розміщення суден-електростанцій у портах Молдови та Румунії та постачання електроенергії в українську мережу через ці країни. Karpowership і ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.

За словами гендиректора ЕКУ Віталія Бутенка, в умовах війни будівництво нових енергоблоків замість зруйнованих і пошкоджених неможливе. Тому держава змушена шукати інноваційні рішення для подолання енергетичної кризи.

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Karpowership володіє флотом з 36 плавучих електростанцій, які можна під'єднати до електромережі менш ніж за 30 днів.

“Ми готові підтримати Україну, щоб вона якнайшвидше отримала необхідну їй енергію», — запевнила комерційний директор Karpowership Зейнеп Гарезі.

Нагадаємо, раніше представник компанії Karpowership Зейнеп Гарезі повідомив, що йдуть переговори про відправку плавучих "потужних кораблів" в Україну для постачання електроенергії. Три таких судна можуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона абонентів.

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