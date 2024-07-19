Турецький виробник промислового енергетичного обладнання Dalgakiran інвестував 400 млн грн у нове виробництво у Київській області

Турецька енергетична компанія Dalgakiran допомогла завершити будівництво заводу ТОВ «Далгакиран компресор Україна» у селі Білогородка Київської області. У проект інвестовано близько 400 млн грн, створено 50 нових робочих місць.

ТОВ «Далгакиран компресор Україна» – представництво турецької компанії «Далгакиран компресор» (Dalgakiran), що спеціалізується на виробництві та обслуговуванні генераторного та компресорного обладнання, промислових насосів, систем охолодження. Будівництво офісу і виробничих потужностей на Київщині було розпочало ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомив директор «Далгакиран компресор Україна» В'ячеслав Дінков, нове виробництво сприятиме розвитку підприємств у всіх галузях, надаючи їм можливість продовжувати господарчу діяльність у випадку блекаутів, економити кошти і ресурси. В планах компанії – розвивати та локалізувати виробництво наявного і нового обладнання, необхідного для відновлення енергетики та промислового виробництва України.

директор «Далгакиран компресор Україна» В'ячеслав Дінков

«Ми не просто постачаємо компресорне, генераторне, холодильне та насосне обладнання для промисловості, але й забезпечуємо оперативну та якісну підтримку користувачів завдяки власним сервісним службам. Тепер ці послуги стануть ще доступнішими, а українська промисловість – більш стійкою до викликів війни», – наголосив В'ячеслав Дінков.

ТОВ «Далгакиран компресор Україна» працює в Україні 19 років, має представництва в 11 великих містах і понад сімдесят власних мобільних сервісних бригад. Компанія реалізовує обладнання, а також вдосконалює його під потреби українських споживачів. Базове обладнання виготовляється на заводі в Туреччині, там же працює власне конструкторське бюро.

Голова правління турецької «Dalgakıran Kompresör» Аднан Далгакиран повідомив, що масштабування бізнесу в Україні компанія вважає внеском у підтримку економіки та енергетики країни під час війни. Адже, обладнання здатне забезпечити безперервність бізнес-процесів та виробництва, дати можливість бізнесу продовжувати працювати, сплачувати податки і давати робочі місця.

У 2024 році ТОВ «Далгакиран компресор Україна» отримало премію «Вибір Країни» в номінації «Бренд промислового енергетичного обладнання року».