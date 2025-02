Тут дають гроші на кіно: гранти та міжнародна підтримка українських фільмів

Українські кінематографісти продовжують активно завойовувати міжнародний простір, отримуючи підтримку від європейських та світових організацій. Провідні європейські та світові фонди пропонують різноманітні грантові програми, що допомагають українським кінематографістам реалізовувати їхні проєкти та виходити на міжнародний ринок.

Гранти, такі як "TV and Online Content", "Films on the Move" та "Audience Development and Film Education", відкривають нові горизонти для українських талантів, дозволяючи їм створювати якісний контент та розширювати свою аудиторію.

Гранти Creative Europe MEDIA

Creative Europe MEDIA ("Креативна Європа") – це програма Європейського Союзу, яка надає фінансову підтримку для культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Вона пропонує широкий спектр можливостей для популяризації кіно, зокрема й українських кінематографістів.

Грант "TV and Online Content"

Грант "TV and Online Content" з бюджетом у 20 мільйонів євро підтримує виробництво художніх, анімаційних та документальних проєктів для телебачення та онлайн-платформ.

Проєкти мають відповідати таким критеріям:

Міжнародна співпраця між країнами MEDIA Standard.

Висока художня цінність та інноваційність (потенціал для міжнародного поширення).

Екологічна сталість.

Гендерна рівність.

Подати заявку потрібно на офіційному сайті програми "Креативна Європа".

Дедлайн подання заявок: 14 травня 2025, 17:00 СЕТ (центральноєвропейський стандартний час).

Грант "Films on the Move"

Грант "Films on the Move" з бюджетом у 16 мільйонів євро спрямований на підтримку розповсюдження європейських фільмів на міжнародні ринки. Він розрахований на європейських агентів з продажу – компанії, що діють як посередники між продюсером та кінопрокатниками.

Які фільми підлягають фінансуванню:

художні, анімаційні та документальні фільми тривалістю від 60 хвилин;

вперше отримали авторське право не раніше 2023 року;

зняті європейськими продюсерами з мінімум 50% фінансування країн Creative Europe MEDIA;

мають ідентифікатор ISAN або EIDR (міжнародні стандартні коди аудіовізуальних творів);

мають бюджет виробництва не більше 20 мільйонів євро.

Фінансовані заходи включають кампанії з кінопрокату, онлайн-розповсюдження, маркетингові активності та промоцію в кінотеатрах.

Ознайомитися з грантом детальніше та подати заявку можна тут.

Дедлайни подання заявок:

20 березня 2025 року, 17:00 (CET).

17 липня 2025 року, 17:00 (CET).

Грант "Audience Development and Film Education"

Грант "Audience Development and Film Education" (Розвиток аудиторії та кіноосвіта) з бюджетом у 6 мільйонів євро підтримує освітні та просвітницькі проєкти у сфері кіно, які спрямовані на залучення молоді та формування нової аудиторії європейського кіно.

Грант підтримує проєкти, які включають:

просвітницькі програми з європейського кіно, особливо серед молоді;

інноваційні кінопедагогічні ініціативи, зокрема транскордонні програми;

цифрові інструменти для розвитку аудиторії (онлайн-платформи, інтерактивні додатки тощо);

події, орієнтовані на аудиторію (фестивалі, воркшопи, дискусії тощо).

Крім того, проєкти мають включати екологічно сталі рішення та сприяти гендерній рівності, інклюзії та різноманітності.

Щоб подати заявку необхідно заповнити форму на "Креативна Європа".

Дедлайн подання заявок: 27 березня 2025, 17:00 (CET).

Фонд "Пісочниця" (Sandbox Fund)

Фонд "Пісочниця" (Sandbox Fund), який співпрацює з Sundance Institute Documentary Fund та Sandbox Films. Ця програма підтримує повнометражні документальні фільми на різних стадіях виробництва: розробка сценарію – до 40000 доларів, виробництво – до 100000 доларів, постпродакшн – до 100000 доларів.

Подати заявку можуть документалісти з будь-якої країни, які працюють над повнометражними фільмами на наукові теми. Не фінансуються короткометражні фільми, освітні або навчальні відео, телевізійні серіали чи інші формати, що не відповідають вимогам програми.

Дедлайн подання заявок: 10 березня 2025 року.

Підтримка міжнародних організацій є надзвичайно важливою для розвитку українського кіно. Вона дозволяє збільшити виробництво якісного контенту, розширити аудиторію українських фільмів, налагодити співпрацю з міжнародними партнерами та підвищити видимість українського кіно на світовій арені. Українські кінематографісти мають величезний потенціал, і підтримка міжнародних організацій допомагає їм реалізувати свої творчі амбіції.

Авторка: Інна Омелянчук

