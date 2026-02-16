Творці тіньових схем намагаються скасувати нульові експортні квоти на брухт — Кисилевський

© Pixabay

Попередні заяви вони спочатку подавали, а після призначення судді відкликали. Досвідчені юристи та антикорупціонери знають, що це є ознакою пошуку "потрібного" судді. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Позов від маловідомої компанії ТОВ "Західвторлом". До справи ще додалась громадська спілка "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів", серед засновників якої багато "важковаговиків"-експортерів брухту. Фігурує в цій сумнівній активності також адвокат Євген Майструк. Запам’ятаємо ці назви і імена. Дуже цікаво буде спостерігати, що переважатиме: інтереси кримінального бізнесу, який десятиліттями обкрадає країну, не сплачуючи податки і вивозячи сировину за кордон, чи інтереси держави, яка потребує податків для фінансування армії", — зауважив Дмитро Кисилевський.

Нардеп нагадав, що схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за 2025 рік.

"Уряд рішення щодо нульових квот прийняв з міркувань національної безпеки. Адже від забезпечення металургійної промисловості брухтом залежить стійкість економіки. Ще одним аргументом на користь цього рішення була патологічна схильність експортерів брухту до сумнівних схем використання сертифікату EUR.1 для поставок за межі ЄС без сплати мита. Ці потуги уряд припинив", — підкреслив нардеп.

Крім того, Дмитро Кисилевський звернув увагу на критику нульової квоти на брухт з боку польських політиків.

"Творці тіньових схем знайшли собі союзників за кордоном. За відновлення безконтрольного вивезення з нашої країни металургійної сировини виступили проросійські польські політики з партії "Конфедерація", яка користується підтримкою кремля. Їх навіть у самій Польщі вважають токсичними. До нового дивного союзу українських тіньовиків та польських "конфедератів" слід поставитись цілком серйозно. Саме ці "конфедерати" свого часу організовували висипання на землю українського зерна на польському кордоні. Викидання хліба на землю в нашій культурі не пробачають", — підкреслив народний депутат.

Коли чорний бізнес обкрадає державу, використовуючи лазівки на митниці, це сприймається як наша внутрішня справа. Перекрити ці схеми — справа Уряду, що він і зробив, встановивши нульову експортну квоту.

"Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле. Як і модель економіки, побудована на сировинному експорті. Якщо цього ще хтось не зрозумів, хай спробує й далі дружити з кремлівськими агентами. Подивимось, як надовго їх вистачить", — заявив Дмитро Кисилевський.