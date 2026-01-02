Тимчасове обмеження експорту брухту є державницьким та економічно обґрунтованим рішенням Уряду – Укрметалургпром

© УНІАН

Реклама

«Укрметалургпром» вітає державницьке та вольове рішення Кабінету Міністрів України щодо тимчасового обмеження експорту брухту чорних металів. 31 грудня 2025 року Уряд України прийняв постанову №1795, якою на 2026 рік запроваджується нульова квота на експорт металобрухту», - сказано у заяві Асоціації, що опублікована на її сайті.

Згідно документу, останніми роками обсяги експорту металобрухту з України зростали рекордними темпами, що суттєво погіршувало безпекову ситуацію у вітчизняній металургійній галузі, збільшувало дефіцит цієї сировини на внутрішньому ринку та порушувало стабільність роботи металургійних комбінатів.

При цьому, як нагадали в «Укрметалургпромі», поставки до країн Євросоюзу, де-факто, стали схемою, завдяки якій експортери брухту уникали сплати на користь української держави вивізного мита у розмірі 180 євро/т, оскільки українська сировина реекспортувалася через країни ЄС до Туреччини та Індії. В результаті держбюджет щорічно недоотримував кілька мільярдів гривень податків, меткомбінати страждали від дефіциту брухту, а стратегічна сировина вивозилася за кордон на користь конкурентів українських металургів.

Реклама

«Від імені усіх працівників металургійної галузі я хотів би подякувати Уряду та прем’єр-міністру Юлії Свириденко за прийняття цього термінового та економічно обґрунтованого заходу. Державі вигідно залишати весь металобрухт всередині країни, адже металургійні підприємства, переробляючи сировину, виробляють готову продукцію, приносять валютну виручку від її експорту та забезпечують грошові надходження до бюджетів всіх рівнів», - приводяться в заяві слова Олександра Каленкова.

Він навів останні експертні підрахунки, за якими 1 тонна металобрухту, переробленого в Україні в сталь, генерує на користь держбюджету приблизно 14-15 тис грн податків. «Водночас, експортери брухту, працюючи переважно «в тіні», сплачують державі з кожної тони в межах 100 грн. Тому тимчасове обмеження експорту — це надважливе питання виживання України та забезпечення фронту всім необхідним», - констатував президент «Укрметалургпрому».

Крім того, підкреслив Олександр Каленков, актуальність переробки брухту, як сировини для декарбонізації промисловості, всередині країни зросла після запровадження Євросоюзом із 1 січня 2026 року механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), тобто мита на вуглецевомісткі продукти, зокрема, сталеві вироби.

«На жаль, Брюссель не передбачив виняток для України у запровадженні цього тарифу. Тому металобрухт допоможе українським металургам виплавляти сталь з меншим обсягом викидів СО2», - відмітив він.