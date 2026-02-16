Тисячі українців не отримали виплати на дітей у лютому: що трапилось

Виплати на дітей в Україні / © ТСН.ua

Українці масово скаржаться в соцмережах на роботу Пенсійного фонду — оформити так звані «дитячі» виплати стало справжнім випробуванням через величезні черги. Заяви накопичуються без розгляду, а люди дедалі більше втрачають терпіння.

У Пенсійному фонді пояснили ситуацію з виплатами на дітей. Як з’ясувалося, причини затримань сягають ще 2020 року.

Бюрократія дала збій: коли закон уже діє, а механізм — ні

На початку 2026 року на ПФУ обвалився справжній потік заяв. Лише у січні установа отримала 96 тис. звернень щодо різних видів допомоги. Із них понад 64 тис. стосувалися нової виплати з догляду за дитиною до одного року.

Для порівняння: за попередні шість місяців — від липня до грудня 2025 року — надійшло 107 тис. заяв. Тобто за один місяць фонд отримав майже стільки ж документів, як раніше за пів року.

Причиною такого ажіотажу став новий закон про підтримку сімей із дітьми, який набув чинності 1 січня 2026 року. Держава запровадила допомогу з догляду за дитиною до року та програму «єЯсла». Батьки одразу почали подавати документи.

Однак виникла правова колізія. Хоч урядову постанову, що регламентує порядок призначення виплат, ухвалили 31 грудня 2025 року, офіційно її оприлюднили лише 8 січня. У результаті закон уже діяв, заяви приймалися, а чітких інструкцій для працівників ще не було. Перші дні нового року перетворилися на роботу в режимі імпровізації, а черги почали стрімко зростати.

Скорочення штату Пенсійного фонду та нові повноваження

Втім, труднощі пояснюються не лише бюрократичними затримками. Однією з ключових проблем стала нестача персоналу. Якщо 2020 року в ПФУ працювало понад 47 тис. осіб, то згодом штат суттєво скоротили — уряд планував зекономити 60 млн грн, звільнивши 2354 працівників.

Проте вже на початку 2022 року в установі залишилося близько 23 тис. штатних одиниць. За чотири роки чисельність співробітників скоротилася більш ніж удвічі. Станом на лютий 2026 року кількість працівників дещо зросла — до 25 877 осіб, але це все одно майже вдвічі менше, ніж шість років тому.

Водночас навантаження не зменшилося, а навпаки — розширилося. Від липня 2025 року Пенсійний фонд отримав додаткові функції: тепер у його компетенції не лише пенсійне забезпечення, а й призначення соціальних допомог.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін спростив виплати сім’ям із дітьми: тепер допомогу у зв’язку з вагітністю, пологами, доглядом до року та «єЯсла» можна оформити не лише в ПФУ, а й через ЦНАПи або громади. Кошти нараховуватимуть на «Дія. Картку» або спецрахунки «Ощадбанку», а перелік дозволених витрат на дитячі потреби розширено. Також збільшено терміни подання заяв: для виплат по догляду — до 3 місяців після того, як дитині виповнився рік, а для «єЯсел» — протягом пів року після виходу на роботу (з виплатою за весь період, але не раніше січня 2026-го).