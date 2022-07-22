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Тютюнова компанія Philip Morris планує піти з Росії до кінця 2022 року

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Тютюнова компанія Philip Morris планує піти з Росії до кінця 2022 року

Фото: saphris.ru

Philip Morris виробляє сигарети Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street, Next, а також IQOS.

Тютюнова компанія Philip Morris, яка володіє брендами Marlboro, Parliament та IQOS, планує піти з Росії.

Як заявив в інтерв'ю Bloomberg генеральний директор компанії Яцек Ольчак, Philip Morris планує зробити це до кінця 2022 року.

Серед причин, які призвели до такого рішення, він назвав складнощі з фінансовими операціями, з ланцюжками постачання, а також заборони у банківській сфері, які запроваджені в РФ у рамках санкційної політики через ширкомасштабне вторгнення до України.

За словами Ольчака, компанія Philip Morris займала 27% російського ринку, який був для неї сьомим за величиною та 2021 року приніс 6% виручки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено сім.

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