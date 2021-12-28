У 2021 році у світі стало на понад 400 мільярдерів більше: серед них - двоє українців

У 2021 році у світі стало на понад 400 мільярдерів більше: серед них - двоє українців

Загальні статки нових багатіїв перевищують 1 трильйон доларів.

За підрахунками видання Forbes, станом на 17 грудня 2021 року, у світі налічується уже понад 2 600 мільярдерів із загальними статками у майже $14 трлн. Цього року їхню компанію поповнили понад 400 нових багатіїв, які добавили в загальну скарбничку понад 1 трильйон доларів.

Про це повідомили на сайті видання.

Серед жінок найбагатшою мільярдеркою у 2021 році стала Міріам Адельсон - вдова магната азартних ігор (казино) Шелдона Адельсона. Вона успадкувала його частку у Las Vegas Sands, яка складає більшість її капіталу, який експерти оцінюють у $27,1 млрд.

Загалом у 2021 році мільярдерками стало шість десятків жінок.

Більшість нових мільярдерів з’явилися в Китаї - близько 160, ще сто багатіїв з мільярдними статками походять із США, понад 20 - з Індії та Німеччини. Є серед мільярдерів і двоє українців.

Алекс Шевченко і Макс Литвин – засновники інструменту для перевірки граматики Grammarly. У листопаді цього року вони залучили $200 млн від інвесторів, серед яких Baillie Gifford і BlackRock. Тож тепер статки кожного з них оцінюють у $4 млрд.

Нагадаємо, очільник компаній Tesla і SpacеХ Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу. У нього — 203,4 млрд доларів.

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