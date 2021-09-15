У 2022 році підвищать пенсії: Кабмін заклав 531 млрд грн до бюджету фонду

У 2022 році підвищать пенсії: Кабмін заклав 531 млрд грн до бюджету фонду

Ключові пріоритети у 2022 році залишаються незмінними.

15 вересня уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Кабінет міністрів України заклав 531 млрд грн до бюджету Пенсійного фонду.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Бюджет Пенсійного фонду у проєкті держбюджету на 2022 рік - 531 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж 2021 року. Ми запускаємо індексацію всіх пенсій від 1 березня - це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн. Планується продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати", - зазначив очільник уряду.

Також відомо, що від 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 грн. Це стосуватиметься тих категорій громадян, у яких пенсії меньші середньої заробітної плати за 2020 рік.

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований та реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров’я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишились незмінними. Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, Кабмін України заклав до державного бюджету 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Також 9 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

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