У 2022 році українські рітейлери передали до бюджетів 56,6 млрд грн — майже половину цієї суми сплатила АТБ

Повномасштабна війна вже більше року наносить колосальну шкоду українській економіці, руйнує бізнес та призводить до людських втрат. Тим не менш, протягом минулого року вітчизняні рітейлери спроміглися не тільки запобігти гуманітарній катастрофі, а й передали до бюджетів всіх рівнів 56,6 млрд гривень.

Як повідомляє delo.ua, про це свідчать дані опитування 57 українських та міжнародних торговельних компаній (мереж) – членів Асоціації рітейлерів України.

Найбільша частина сплаченої у 2022-му суми податків та зборів припадає на продуктовий рітейл. Тож не дивно, що майже половину від цих бюджетних надходжень сплатив багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі — АТБ. Згідно оновлених даних з офіційного релізу компанії, протягом року до бюджетів всіх рівнів було сплачено податків та зборів на суму 20,44 млрд грн. З них до державного бюджету пішло 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів – 4,32 млрд грн, а цільові фонди отримали 2,47 млрд грн.

Навіть попри спричинені війною негативні чинники, як то втрати активів, частини постачальників та потужностей, річна сума сплачених податків майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року. У 2021-му році було сплачено податків на загальну суму 19,45 млрд гривень.

«Про що свідчать ці цифри?

- про відповідальність за прийняті зобов’язання;

- про прозорість та відкритість усіх процесів;

- про цілеспрямовану політику соціально-орієнтованого бізнесу;

«Незважаючи на суттєві втрати, серйозні виклики воєнного часу ми залишаємось форпостом продовольчої безпеки країни та одним із головних джерел бюджетних надходжень», — пише на власній сторінці в Facebook Борис Марков, генеральний директор та голова Ради директорів корпорації АТБ.

За даними з відкритих джерел, флагманське підприємство корпорації — торговельна мережа «АТБ-Маркет» протягом минулого року сплатила податків та зборів на 15,63 млрд гривень. З них державний бюджет отримав 10,11 млрд. гривень, до місцевих бюджетів пішло 3,63 млрд. гривень, цільові фонди отримали 1,89 млрд. гривень.

«До війни рітейл знаходився в ТОП-5 найбільш прибуткових галузей економіки України. Але після початку повномасштабних бойових дій 24 лютого все кардинально змінилося...»— коментує результати дослідження Голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Також важливо розуміти, що навіть сьогодні галузь роздрібної торгівлі є одним із найбільших роботодавців країни. Станом на кінець минулого року у рітейлі було задіяно більше 304 тисяч співробітників. Майже чверть з них працевлаштовані на підприємствах корпорації АТБ.

З першого дня війни компанія перейшла в особливий режим роботи. АТБ системно підтримує українських захисників, медичні заклади країни, волонтерів, добровольчі формування, вимушених переселенців тощо. Загальна сума гуманітарної допомоги від компанії військовим та мирному населенню вже перевищила 200 мільйонів гривень.