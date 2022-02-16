У 2022 році Укрзалізниця заробить 1,7 млрд: їх спрямують розвиток інфраструктури в рамках "Великого будівництва"

У 2022 році Укрзалізниця заробить 1,7 млрд: їх спрямують розвиток інфраструктури в рамках "Великого будівництва"

Чистий прибуток УЗ у січні склав 21 млн гривень.

Чистий прибуток Укрзалізниці у 2022 році має скласти близько 1,7 млрд гривень. Такі прогнози ґрунтуються на результатах січня та вжитих раніше заходах щодо збільшення ефективності роботи компанії-перевізника.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook.

"Показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у січні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс в 5 разів — до 2,6 млрд грн", - навела дані пресслужба міністерства.

При цьому чистий прибуток УЗ у січні склав 21 млн гривень, хоча у першій половині минулого року ситуація в компанії оцінювалася як катастрофічна.

"Виправити ситуацію вдалося завдяки впровадженню можливості закуповувати електроенергію напряму у виробника, приведенню тарифів на вантажні перевезення до економічно обґрунтованих, оперативній реакції на запити ринку. Загалом цього року на УЗ планується отримати 1,7 млрд грн чистого прибутку", - поділився міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Отриманий прибуток, за словами міністра, буде спрямований насамперед на модернізацію української залізниці в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Зокрема, цьогоріч плануємо електрифікувати 100 км маршрутів, оновити 750 км колій, збудувати 1 500 вантажних вагонів, а також закупити щонайменше 100 пасажирських вагонів", - повідомив Кубраков.

Нагадаємо, цього року буде також реконструйовано 30 залізничних платформ у межах проєкту з формування маршрутів приміського сполучення Kyiv City Express. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.