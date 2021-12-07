У 2022 році в Україні зростуть тарифи на газ та електроенергію - прогноз Мінекономіки

У 2022 році в Україні зростуть тарифи на газ та електроенергію - прогноз Мінекономіки

На думку експертів, здорожчає у наступному році і опалення та гаряча вода.

В Україні у 2022 році зростуть тарифи на газ та електроенергію.

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Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Так, згідно з документом, тарифи на газ зростуть на 20%, а на електроенергію - на 17,5%. Крім того, експерти, яких було опитано, вважають, що у 2022 році тарифи на опалення та гарячу воду зростуть на 16%.

Водночас, на думку експертів, тарифи у 2023 році можуть зрости: на природний газ - на 7,5%, на електроенергію – на 10%, а на опалення та гарячу воду – на 10%. У 2024 році на природний газ - на 10%, на електроенергію – на 5%, а на опалення та гарячу воду – на 7,5%.

Варто зазначити, від 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року в Україні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Нагадаємо, у відеозверненні 10 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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