У 2023 році «Фармак» випустив 22 нові лікарські засоби

Серед нових продуктів компанія представила ринку лікарський препарат, який призначений для боротьби зі серцевою недостатністю. І, що важливо, він коштує утричі дешевше наявних на ринку України ліків іноземного виробництва, при цьому не поступаючись їм у якості.

Компанія «Фармак» продовжує інвестувати у розвиток виробництва, дослідження та розробку нових лікарських засобів попри повномасштабну війну. У 2023 році інвестиції компанії склали близько 1,5 млрд грн. З них майже 600 млн грн — у R&D (прим. дослідження і розробка).

В продуктовому портфелі «Фармак» – понад 400 найменувань лікарських засобів. Це ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, гінекологічні, протизастудні та інші лікарські препарати. Компанія експортує продукцію власного виробництва до 60 країн світу, серед яких – 15 країн ЄС, країни Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки та Австралії. Наприкінці 2024 року «Фармак» планує запустити фармацевтичне виробництво в Барселоні, Іспанія.