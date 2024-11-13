У 2024 році ДТЕК запустив 18 нових вугільних лав для стабільного проходження зими

В рамках підготовки до зими цього року шахтарі ДТЕК вже ввели в роботу 18 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зі стартом вже третього опалювального сезону в умовах повномасштабної війни підприємства ДТЕК продовжують видобувати важливе для країни енергетичне вугілля.

Для цього за десять місяців цього року шахтарі компанії ввели в роботу 18 нових вугільних лав. Ще 8 лав планують ввести у листопаді – грудні.

«Завдяки зусиллям шахтарів вдається накопичувати необхідні запаси вугілля для проходження осінньо-зимового періоду та підтримувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час піків споживання електроенергії. Щоб це стало можливим, з початку року ми інвестували у вітчизняний вуглевидобуток понад 6,5 млрд грн, а до кінця року плануємо наростити ці вкладення до 7,6 млрд грн», - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Інвестиції були спрямовані на ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.