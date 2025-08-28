ТСН у соціальних мережах

Гроші
30
2 хв

У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU Актуально

За даними Розрахункового центру, ICU зберігає лідерство серед професійних учасників ринку цінних паперів як за кількістю угод на організованому ринку, так і за залученням нових інвесторів-фізичних осіб.

  • Від початку 2025 року ICU обрали 63% нових інвесторів — це понад 8,4 тис. клієнтів із 13,4 тис. 

  • Станом на 1 серпня ICU обслуговує вже понад 44 тис. фізичних осіб — кожного п’ятого інвестора організованого ринку.

  • Загальна частка ICU за кількістю унікальних рахунків інвесторів у Розрахунковому центрі становить 21%.

  • Клієнти інвестгрупи здійснили понад 130 тис. угод на суму 12,4 млрд грн, що складає 87% від кількості угод із гривневими ОВДП на організованому ринку.

На частку клієнтів ICU припадає майже 9,2 млрд грн у державних облігаціях, що відповідає понад 9% від усього портфеля ОВДП фізосіб в Україні. Виплати за ОВДП, отримані ними з початку року, склали понад 7,6 млрд грн, 27 млн доларів та 4 млн євро.

В ICU підкреслюють, що такі результати стали можливими завдяки високій автоматизації процесів разом із надійним захистом даних та аналітичним супроводом. Рахунок можна відкрити онлайн, інвестувати від 1 000 грн без комісій, а також отримати аналітику та необхідну звітність у кілька кліків. Більш того, ICU готує до запуску нову торгову систему, яка зробить інвестиції у цінні папери ще простішими та доступнішими.

Довідка.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

Впродовж 15 років ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

