У Бельгії українські біженці зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Від 1 червня українські біженці у Бельгії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Так, повнолітні громадяни зі статусом українського біженця або ті, хто подав документи на його отримання, можуть конвертувати до 10 тисяч гривень готівкою, як і в Німеччині.

Відповідну угоду підписали Національний банк України та Національний банк Бельгії 30 травня, пише пресслужба НБУ.

Передбачено два механізми обміну:

Обміняти у касах Національного банку Бельгії (Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Brussels). Операції відбуватимуться в будні дні з 08:45 до 15:30. Внести готівкову гривню на попередньо відкритий клієнтом рахунок в одному з відділень комерційних банків Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC та KBC Brussels. Банки конвертуватимуть отриману готівкову гривню в євро і одразу ж зараховуватимуть еквівалентну суму на цей рахунок. У такий спосіб обмін готівки в касах банків-учасників фактично не відбуватиметься. Також важливо, що жодної комісії або додаткових платежів під час цих операцій банки не стягуватимуть.

Дізнатися обмінний курс можна буде на сайтах:

Прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Нагадаємо, НБУ продав рекордний обсяг валюти від початку війни. Показник перевищив результат середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронавірусу НБУ продав на міжбанку $1,09 млрд.

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