У Білому домі розповіли, що вважають інструментом тиску на Кремль

Наразі сертифікація газогону припинена.
Зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це чи не єдиний важіль впливу на Кремль.
Таку думку висловила речниця Білого дому Джен Псакі.
Наразі сертифікація трубопроводу призупинена.
"Ми продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз", - сказала вона.
Сліз зауважити, що представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що газопровід можуть зупинити. Зокрема такий варіант розглядатимуть у випадку вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, у грудні 2021 року у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. До слова, у Росії сподівалися ввести його в експлуатацію до кінця минулого року.
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