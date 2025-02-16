У Білому домі відреагували на відмову Зеленського від угоди про доступ до корисних копалин

В адміністрації Трампа вважають, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами" будуть найкращою гарантією безпеки України.

Високопоставлений чиновник Білого дому назвав “недалекоглядним” рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Про це повідомляє в неділю, 16 лютого, Associated Press.

Агентство цитує речника Ради національної безпеки Брайана Г'юза, який прямо не підтвердив таку пропозицію, але зазначив, що "президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Г'юз заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки.

Він також додав, що Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".

"США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це", – сказав чиновник Білого дому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду з США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

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