У Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями — Moody's

Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений в рамках цього процесу 29 червня, в день оголошення. Це суперечить документації по облігаціях, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Про це йдеться на сайті агентства.

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28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили оплачувати валютні борги країни у білоруських рублях.

До 29 червня Білорусь мала виплатити купон по єврооблігаціях "Білорусь-2027" в еквіваленті $22,9 млн. 29 червня Білорусь виплатила купон у білоруських рублях.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.

Вперше за 100 років: американське видання пише про фактичний дефолт у Росії

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