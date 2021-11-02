Білорусь розпочала аварійні поставки електроенергії до України

Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони.

Сьогодні, 2 листопада, Білорусь відновила постачання електроенергії до України.

Про це інформує білоруське Міністерство енергетики.

Постачання почалося о 14:00 за Мінськом (13:00 за Києвом).

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"2 листопада від 14:00 у межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт", — йдеться в повідомленні.

Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.

Зазначається, що Білорусь постачатиме електрику лише сьогодні до 21:00.

Українське Міністерство енергетики поки не прокоментувало цю інформацію. Своєю чергою очільник комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус у коментарі PavlovskyNEWS сказав, що поставки з Білорусі — "нормальна практика, адже Україна визнає Білорусь як державу".

"Є договір про взаємну аварійну допомогу. Була ситуація, коли ми надавали білорусам таку допомогу. Бувають ситуації, коли білоруси надають нам аварійну допомогу", — сказав Герус.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, чи відключатимуть взимку газ та електроенергію.

Нагадаємо, що у травні 2021 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сертифікації оператора передавання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що передбачає введення заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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